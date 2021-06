10eLotto: colpo da un milione di euro in Veneto

CAORLE - Colpo da un milione di euro in Veneto nell'ultimo concorso del 10eLotto: a Caorle sono stati centrati cinque 8 Doppio Oro da 200mila euro ciascuno. Tutte le giocate, abbinate alla modalità frequente, spiega agipronews,contenevano nove numeri di cui otto indovinati, con il Doppio Numero Oro.



Un bottino milionario che piazza la città in provincia di Venezia nella Top 10 delle più fortunate del 2021, nella classifica dominata dalla vincita da 5 milioni di euro centrata a Cesano Boscone (MI) il 23 gennaio scorso. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 27 milioni di euro, per un totale di 2,2 miliardi da inizio anno.