100.000 biglietti planetari gratuiti per i profughi ucraini da una compagnia aerea low cost europea

UCRAINA - Mercoledì, Wizz ha annunciato di voler aiutare i rifugiati a sfuggire all'invasione russa con 100.000 voli gratuiti per tutto marzo. Secondo il sito web della compagnia aerea, i posti sono disponibili sui voli dai paesi confinanti con l'Ucraina di Polonia, Slovacchia, Ungheria e Romania verso qualsiasi città dell'Europa continentale.



"I nostri cuori sono con il popolo ucraino durante questa crisi", ha affermato Jzsef Vradi, CEO di Wizz. "Abbiamo già assistito a grandi sforzi umanitari sul campo da parte del nostro personale attraverso la rete e, come azienda, volevamo fare la nostra parte in questi sforzi. Saremmo felici di offrire un viaggio sicuro e accogliente a questi rifugiati".



Secondo Wizz, i voli devono essere prenotati tramite il suo sito web di salvataggio dedicato e i rifugiati devono fornire il passaporto ucraino o il numero della carta d'identità durante la prenotazione e al check-in. Nella tariffa gratuita e ridotta è compreso un bagaglio a mano di dimensioni 40x30x20 centimetri.



La notizia arriva quando i gruppi umanitari si precipitano in aiuto dell'Ucraina nel mezzo della crisi in corso. Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ha intensificato i suoi programmi per aiutare gli oltre 3,4 milioni di persone colpite dall'invasione russa, inclusi oltre 500.00 bambini.