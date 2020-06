100 milioni di euro per riorganizzare la sanità veneta. Zaia: "Delibera epocale"

La Regione Veneto ha approvato una nuova delibera, già operativa, sulla sanità. Lo ha annunciato il presidente Luca Zaia: "E' una delibera strategica, programmatica, di visione, che va a confermare le scelte fatte per andare incontro al nuovo piano di sanità pubblica. E riorganizza la rete ospedaliera, territoriale e delle Rsa mettendo sul tavolo, per fare una serie di attività, 100 milioni, ovvero le risorse del decreto rilancio che abbiamo negoziato a livello nazionale".

In particolare, riguardo ai pronto soccorso "non ci saranno più tende, ma ampliamenti per creare percorsi separati per evitare pandemie". Sulle terapie intensive, "siamo partiti da 464 posti, arrivando a 825 più un magazzino pieno di respiratori: vogliamo rendere organici e strutturali questi posti, come avvenuto per le terapie semintensive, che sono state strategiche per noi in Veneto nell'emergenza".

Verrà inoltre potenziato il Suem, sarà riformata la rete ospedaliera, verranno assunti quasi 1.000 infermieri in più, tra Usca e l'introduzione dell'"infermiere di famiglia". Nelle Rsa sarà poi introdotta la nuova figura del direttore sanitario, a fianco del medico coordinatore e del medico curante. "Una terza figura - ha spiegato Zaia - con valenza tecnica e giuridica, che paghiamo e nominiamo noi".

Altra novità la creazione, una per ciascuna Ulss, di nuove strutture satellite 'polmone' per eventuali pazienti Coronavirus. "Si tratta di strutture ospedaliere nuove, ancora da individuare", ha precisato. "Questa - ha concluso Zaia - è una delibera epocale per il Veneto, che abbiamo potuto costruire semplicemente per l'esperienza che abbiamo fatto. È la sublimazione di un percorso che abbiamo fatto in questi 124 giorni, in cui abbiamo capito che si può sempre fare meglio. Cercheremo di far tutto con gradualità, ma quando la delibera avrà attuazione - ha concluso - ci permetterà di essere più performanti se tornasse il Coronavirus".