1 gennaio: a Jesolo tutti in costume a fare il bagno

JESOLO - Per fortuna non faceva troppo freddo. In tantissimi ieri, primo gennaio, si sono tuffati in mare a Jesolo. Costume, cuffia, ciambelle e berretto da Babbo Natale, in molti hanno fatto il primo bagno dell’anno su una spiaggi affollata. C’era anche chi non si è tolto il giubbotto, ma ha voluto partecipare lo stesso a un’iniziativa che ha riscosso grande successo.

Il tuffo da audaci ha avuto un'eco nazionale, e anche il Tg5 ha dedicato al litorale veneto un servizio. I festeggiamenti per il Capodanno a Jesolo hanno attirato migliaia di visitatori, e fino all’8 gennaio continuano le iniziative promosse dal Comune veneto per il periodo di Natale. Dal presepe di ghiaccio a quello di sabbia, dal trenino ai mercatini, sono diversi gli appuntamenti che stanno rendendo Jesolo una meta attrattiva anche per il periodo invernale.

In foto, le immagini del Capodanno dalla pagina Facebook Visit Jesolo.it