1° corso di geopolitica -.

Con la fine della contrapposizione tra URSS e USA e il crollo del muro di Berlino si apre una nuova epoca, quella della vittoria del sistema politico legato al neo-liberalismo. Democrazia, diritti umani e sistema economico aperto sono i punti di riferimento per circa trent’anni sull’onda del pensiero di Francis Fukuyama e del suo “La fine della storia e l’ultimo uomo”. La globalizzazione è figlia di questo movimento di pensiero, legato allo sviluppo della scienza e della tecnica e al conseguente aumento qualitativo e quantitativo della produzione di beni e dei bisogni. Il sistema economico capitalistico globale avrebbe dovuto trainare anche lo sviluppo della democrazia ovunque in un processo liberal-democratico dominante su tutti gli altri sistemi. Oggi tutto ciò sembra non essere così scontato e democrazia, neo-liberismo e globalizzazione non sono più così in sintonia tra di loro come sperato negli anni ’90