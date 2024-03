Il 1° aprile aumenteranno i ticket sanitari su alcune prestazioni mediche

VENETO - "La Conferenza Stato-Regioni, nei giorni scorsi, ha deliberato di variare i ticket a carico dei cittadini per le prestazioni sanitarie in tutte le Regioni. Dunque, dal 1° aprile 2024, anche in Veneto i cittadini dovranno adeguarsi. «Tale decisione, a parere dell'UGL (Unione generale del lavoro) Pensionati del Veneto appare immotivata e graverà pesantemente sul già magro bilancio di molti anziani. Per la prima visita, ad esempio - dichiara Sebastiano Arcoraci, Coordinatore Regionale UGL Pensionati -, si passa da 18,95 a 22 euro; visita di controllo da 13,15 a 16,20 euro; colloquio psicologico da 19,75 a 22 euro; studio del campo visivo da 17,15 a 38,60 (più 120%), peraltro sempre più necessario a salvaguardare la salute degli occhi delle persone in età avanzata».



Il Coordinatore Regionale UGL Pensionati prosegue: «Con l’aumento dell'inflazione, delle bollette energetiche e del paniere alimentare ci chiediamo perchè si devono porre grosse difficoltà, proprio ai soggetti più fragili come gli anziani. È veramente inspiegabile la motivazione della scelta fatta dalla Regione del Veneto, da sempre molto sensibile a tale tema e attenta ai bisogni della persone anziane. UGL Pensionati depreca tale scelta. Chiederemo innanzitutto di non far pagare la visita di controllo (seconda visita), spesso risultato di una semplice formalità burocratica e di riconsiderare nel complesso le scelte effettuate».



Quindi l’annuncio di cosa intende fare l’Unione generale del lavoro: «Presenteremo nei prossimi giorni le nostre rimostranze ai rappresentanti Istituzionali Regionali, al Presidente Zaia e alle forze politiche presenti in Consiglio Regionale per “sterilizzare” tali aumenti, caricandoli sul Bilancio della Regione e/o modificare prontamente tali inique disposizioni, consapevoli del prezioso ruolo che gli anziani svolgono quotidianamente nella società civile, in ambito sociale e quali Caregiver familiari. Gli anziani – conclude Sebastiano Arcoraci di UGL Veneto Pensionati - contribuiscono alla minore spesa per le politiche familiari a carico dell'Ente Pubblico».