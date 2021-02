“Zaia se la prende con i virologi come un malato se la prende col termometro”

VENETO - “Zaia non faccia come il malato che quando ha la febbre se la prende con il termometro: i virologi analizzano la situazione e ci dicono come stanno le cose. A dettare l’agenda è il virus, inutile scatenare polemiche”. Anna Lisa Nalin e Corrado Cortese, portavoce +Europa per il Veneto, intervengono sullo stop alla riapertura degli impianti sciistici.



“Servono immediatamente ristori adeguati per le attività che sono state danneggiate. Le tempistiche della decisione sono sbagliatissime e sono una brutta eredità dello scorso Governo. Il metodo Conte, fatto di continui rinvii, è la causa di quel che è successo ed è qualcosa che non vogliamo più vedere.



Ma questo non legittima una corsa alla polemica ed alla differenziazione come quella che abbiamo visto dal Ministro Garavaglia e da vari governatori ad iniziare da Zaia, soprattutto perché sono molti ed autorevoli i virologi che si sono espressi in questo senso, da Crisanti a Palù ad Antonella Viola. Non si può invocare il senso di responsabilità il venerdì e poi polemizzare nel weekend. Ci saranno delle decisioni difficili da prendere e vedremo se il ‘whatever it takes’ di Draghi sarà condiviso e sostenuto per davvero, nei fatti da tutte le forze politiche del Governo”