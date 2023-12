“Zaia è più interessato al fine mandato che al fine vita?”

VENETO - Nella seduta della Commissione Bilancio in Regione del Veneto, riunitasi mercoledì, si è discusso anche del progetto di legge di iniziativa popolare sul fine vita. «Le tensioni interne alla maggioranza – dichiarano la sen. Barbara Guidolin e l’on Enrico Cappelletti del M5S - rischiano di offuscare l'obiettivo principale richiesto da quasi 10 mila cittadini veneti che hanno sottoscritto la petizione: l'approvazione di una normativa chiara e sicura, coerente con la sentenza della Corte Costituzionale, al fine di regolamentare una procedura già esistente in Veneto».



Guidolin e Cappelletti quindi concludono: «Esprimiamo profonda preoccupazione riguardo ai recenti sviluppi all'interno della Prima Commissione, le divisioni attuali rischiano di deviare dall'obiettivo principale, che è quello di rispondere alla volontà espressa da migliaia di veneti. L'intento è garantire una procedura trasparente e sicura per il fine vita, in linea con quanto richiesto dalla sentenza della Corte Costituzionale. Luca Zaia è solo concentrato nel prolungamento dei mandati a Governatore o può interessarsi anche della vita dei cittadini veneti che meritano rispetto per le loro volontà?».