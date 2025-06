“Siamo solo noi”, ma insieme. Il gemellaggio tra Chies d’Alpago e Zocca risuona nel nome della solidarietà e di Vasco

Ci sono momenti in cui le parole si fanno musica. E ci sono luoghi dove la musica diventa vita, memoria, identità. Come a Zocca, paese che ha dato i natali a Vasco Rossi e che ancora oggi pulsa al ritmo delle sue canzoni. Ma anche come a Chies d’Alpago, dove la musica si intreccia con la montagna e la solidarietà. È nel segno di questa sintonia profonda che, dopo la prima scintilla accesa nel 2023 - quando Chies corse in aiuto di Zocca, ferita dall’alluvione - nasce un gemellaggio che è molto più di un patto tra comuni. È un legame tra persone, una fratellanza tra territori, una promessa che si rinnova ogni anno. E che questo weekend si traduce in due giorni di emozione, festa e memoria.



“Abbiamo capito subito che quella risposta all’emergenza non era un atto isolato. Era l’inizio di un cammino comune”, racconta il sindaco di Chies d’Alpago, Gianluca Dal Borgo. “Tutto è cominciato nel 2023, quando decidemmo di organizzare un evento per raccogliere fondi da destinare alla popolazione di Zocca, colpita dall’alluvione. Quello che all’inizio sembrava un semplice gesto di solidarietà si è trasformato in qualcosa di molto più profondo. Abbiamo scoperto una sintonia autentica, fatta di valori condivisi, di radici simili, di visioni comuni. Da lì è nato un cammino che, anno dopo anno, continua a sorprenderci e ad arricchirci. Questo è il terzo anno che ci ritroviamo e ogni volta sentiamo crescere un’amicizia vera, che va oltre le distanze e si rafforza con il cuore.” E cosa unisce più della musica? Sabato 22 giugno torna l’attesissimo appuntamento con “Rock in Cava”, nella scenografica cava Marera a Cate. Alle 18 si aprirà il sipario con Cindy the Rock Histeria, vincitori del contest di Zocca 2025; alle 20.30 salirà sul palco la Diapason Band, cover ufficiale di Vasco Rossi. Sarà impossibile non cantare a squarciagola le note di “Siamo solo noi”, “Albachiara”, “Vita spericolata”- colonne sonore di generazioni, eco di un’identità che unisce.



A mezzanotte, il party continua con Remember Alba, un viaggio danzante tra gli anni ’80 e ’90. Ingresso libero, buon cibo, energia pura: un evento da non perdere, dove ogni canzone diventa un ponte tra due mondi che ormai parlano la stessa lingua.



Domenica 23, l’atmosfera si fa più intima ma altrettanto intensa. A Stracadon, borgo fantasma abbandonato dal 1963 ma ancora carico di storie, andrà in scena “Echi del passato”. A partire dalle 17, con la presentazione di Sheila De Battista e il concerto della banda comunale di Chies d’Alpago, ci si immergerà in una riflessione profonda sul valore della memoria, della comunità, delle radici.



A suggellare il gemellaggio, la presenza del sindaco di Zocca, Federico Ropa, che afferma con orgoglio: “Zocca vive di musica, di passione, di resistenza. Quando l’alluvione ci ha colpiti, Chies non ha esitato: ci ha offerto sostegno, presenza, affetto. E non se ne è mai andata. In un tempo in cui tutto sembra sfuggire, questo legame ci ricorda cosa significa esserci davvero. Come canta Vasco, “siamo solo noi” - ma con amici così, non ci si sente mai soli. Chies è entrata nella nostra storia, e ora fa parte della nostra famiglia.” L’intero ricavato della manifestazione andrà alla Protezione Civile Conca dell’Alpago, a ricordare che la musica può salvare, ricostruire, unire. Perché, alla fine, come canta Vasco: “Siamo solo noi, generazione di sconvolti che non ha più santi né eroi” - ma quando ci si incontra davvero, quando si condivide il cuore, si scopre che non siamo mai soli.