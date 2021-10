“Se si arriva al 90% di vaccinati, il Green pass si potrebbe eliminare”

TRIESTE - “Se la campagna vaccinale raggiunge il 90% (attualmente siamo all’85%) penso che vi siano le possibilità di eliminare il green pass. Credo possa succedere entro la fine dell’anno”.



Lo afferma al Corriere della Sera il presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che poi parla delle proteste contro il green pass di venerdì scorso.

“La situazione non è stata critica. La stessa manifestazione di Trieste, la mia città, non ha bloccato l’attività portuale ma l’ha solo rallentata. La risposta di venerdì è un messaggio importante per il Paese”.



Fedriga dichiara che il green pass deve dimostrarsi utile contro la pandemia. “E non una complicazione. Credo che la gran parte degli italiani l’abbia capito. Come istituzioni abbiamo il dovere di dialogare con chi ha dubbi e di favorire un abbassamento della tensione”.