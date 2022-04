La “scoperta” veneta del baccalà raccontata da Alessandro Barbero

VENEZIA - Doveva raggiungere le Fiandre, partendo dall'isola di Creta, ma un naufragio la spinse fino all'estremo nord, alle isole Lofoten: è la storia dell'imbarcazione veneziana "Gemma Querina" e del suo equipaggio, fatta rivivere dal documentario "L'avventura della Querina", in onda domani, giovedì, alle 22.10 su Rai Storia, con un'introduzione del professor Alessandro Barbero.

Il documentario si basa sul materiale documentale offerto dai discendenti della famiglia Querini, in particolare dai diari dello stesso Pietro Querini, navigatore e mercante di nobile famiglia veneziana. Pietro salpa da Creta per le Fiandre alla fine d'aprile del 1431, al comando della caracca costruita dai maestri d'ascia cretesi, con un carico di Malvasia, spezie, cotone e altre preziose mercanzie mediorientali.

Dopo numerose peripezie e il danneggiamento della chiglia e del timone, la Querina fa naufragio e l'equipaggio, dopo una lunga navigazione alla deriva su un'imbarcazione di soccorso, raggiunge le acque delle isole Lofoten in Norvegia, duecento chilometri oltre il Circolo Polare Artico. Tratti in salvo dai pescatori dell'isola di R›st, che nei diari vengono descritti come una comunità pura e generosa, Pietro Querini e i naufraghi sono loro ospiti per quelli che vengono definiti "100 giorni in paradiso". Rientrano a Venezia, attraverso un lungo viaggio via terra, nell'ottobre del 1432. A questa vicenda gli storici fanno risalire l'inizio del commercio dello stoccafisso e del baccalà dalla Norvegia all'Italia, paese a tutt'oggi consumatore di oltre il novanta per cento di questo specifico prodotto ittico.