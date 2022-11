“Sì, lo voglio”, ma subito dopo la sposa sparisce. Il marito la trova: ciò che vede manda all’aria le nozze

SERBIA - Scene da film, a Čačak, in Serbia: durante un matrimonio, subito dopo il fatidico sì, il neo-sposo ha beccato in flagrante la consorte mentre lo tradiva con il testimone di nozze. Non era passata nemmeno un’ora dall’eterna promessa, che la donna era già tra le braccia di un altro. Così lo sposo ha invitato tutti ad andarsene: "Cari ospiti, riprendete i vostri regali e tornate a casa - avrebbe detto l'uomo -. La sposa è scappata insieme al testimone".

Ora dovranno pure divorziare, poiché il matrimonio era già stato celebrato. Un tempismo perfetto, soprattutto per far balzare la cerimonia alle cronache internazionali. Dalla stampa serba l’episodio ha fatto il giro del mondo e, come riporta Sky Tg24, nonostante la cena non sia mai stata servita, i neosposi hanno dovuto pagare tutte le spese per il banchetto.