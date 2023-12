“Sì, sono ecosessuale e ho una relazione erotica con una quercia”

CANADA - Una donna di 45 anni, Sonja Semyonova, residente nell'isola di Vancouver nella Columbia Britannica, Canada, ha dichiarato di avere una relazione "erotica" con una quercia e si identifica come "ecosessuale". Durante la pandemia, Sonja ha sviluppato una connessione con l'albero durante le sue solitarie passeggiate quotidiane, riempiendo un vuoto nella sua vita. La donna, che come lavoro fa la guida all'autointimità, ha descritto l'esperienza come una sensazione di essere piccola e sostenuta da qualcosa di grande e antico, attribuendo all'albero ciò che non è riuscita a trovare in una relazione umana. Sonja ha specificato che la sua relazione con l'albero non implica atti fisici e ha sottolineato che l'ecosessualità non è necessariamente correlata al sesso tra persone e la natura, ma rappresenta un modo diverso di esplorare l'erotismo. Infine, sostiene che riconoscere la propria ecosessualità potrebbe contribuire a risolvere i problemi climatici.