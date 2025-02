“Piano Cave regionale, via libera a nuove escavazioni: a Treviso altri 2,5 milioni di metri cubi”

VENETO - “Ieri la Seconda commissione consiliare ha approvato l’aggiornamento del PRAC, il piano Cave, dal quale emerge che nella sola Treviso, nonostante una cinquantina di milioni di metri cubi di riserve, ovvero autorizzazioni di vecchia data incassate dai cavatori, si prevedono altri 2,5 milioni di metri cubi – affermano i consiglieri regionali Andrea Zanoni e Renzo Masolo (Europa Verde) -. Inoltre, il piano aggiornato concede: 3,5 milioni negli ambiti a cavallo tra Treviso e Vicenza, 8,5 milioni a Verona, per un totale di 14,5 milioni di metri cubi. In sostanza, con la proposta di aggiornamento, passiamo dai 9,5 milioni di metri cubi totali di ghiaia e sabbia del precedente piano (0 metri cubi a Treviso, 5 milioni di metri cubi a Verona, 4,5 milioni di metri cubi a Vicenza) a 14,5 milioni di metri cubi, senza nemmeno passare dal voto in Consiglio regionale: un aumento del 53% dei volumi autorizzato con un semplice e indolore parere della commissione”.



I consiglieri regionali di Europa Verde, proseguono nella loro analisi sull’aggiornamento del PRAC: “Una revisione che prevede un incremento del 53% dello scavabile solo per la ghiaia e sabbia è di per sé un aumento che incide sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del Piano, per questo riteniamo che sarebbe stata necessaria la discussione in aula per il voto dell'intero Consiglio regionale. Aver negato questo passaggio è di fatto un azzoppamento della democrazia. Non è possibile cambiare un piano Cave ritenendo non necessaria, come è accaduto, una nuova Valutazione Ambientale Strategica, motivo utile per giustificare il non passaggio in Consiglio regionale. La maggioranza che sostiene di governare questa regione ha considerata valida la VAS del 2014 fatta su dati del 2012, un’epoca fa: una vera e propria ingiustizia che manifesta espressamente la noncuranza del mondo che è cambiato in termini di cambiamenti climatici, inquinamento, consumo del suolo e obiettivi ONU e UE sulla sostenibilità e riciclo. Gravissima poi la decisione della maggioranza di vietare le audizioni delle associazioni, anche si è registrato il voto difforme di un consigliere di maggioranza. Ieri si è consumato l’ennesimo attacco all’ambiente e regalo ai cavatori con la ciliegina sulla torta dell’attacco alla democrazia e trasparenza.”