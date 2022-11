“Orso con polenta”, il piatto è servito

PORDENONE - “Orso con polenta”. Un secondo che ha attirato la curiosità di molti clienti, quello proposto in menù la scorsa settimana dal ristorante Puntic in località Molevana, a Travesio, provincia di Pordenone. A preparalo la cuoca e titolare del locale Monica Paccagnella, che da tre anni lo inserisce tra i secondi di selvaggina, facendo arrivare clienti da tutto il Nordest per provare un piatto che, in zona, è unico. “Siamo i soli da queste parti a proporre l’orso - riferisce Monica -. Andiamo a prenderlo in Slovenia, dove la vendita è regolamentata. Facciamo tutto in regola, con la fattura e la loro documentazione di provenienza della carne. Qui la cuciniamo: quattro ore a fuoco bassa e il risultato è un piatto prelibato, con una carne tenerissima e dolce. Che piace”.

Piace a tal punto che a Travesio in questi anni sono arrivati in moltissimi a provare la specialità. “Poiché dobbiamo andare a prenderlo in Slovenia non è sempre disponibile - spiega Monica -. Quindi se qualcuno vuole provarlo consigliamo di prenotare. Accompagniamo l’orso a una polenta nostrana, proponendolo in alternativa a piatti più tradizionali. Abbiamo le tagliatelle fatte in casa, con sughi di cinghiale e di cervo, le trippe, prodotti del territorio. Specialità tipiche, insomma, tra le quali l’orso si è inserito per caso. Un parente l’aveva assaggiato in Slovenia e ci ha consigliato di provarlo - racconta la cuoca -. Io non ho resistito alla curiosità ed ora eccolo qui, nel nostro menù”.

In foto: un piatto preparato da Monica Paccagnella