“Non abbiamo mandato a casa i pazienti per 'abbassare' il numero degli ospedalizzati”

VENETO – Oggi in conferenza stampa il presidente della regione Veneto è tornato a parlare di test rapidi. "Avete visto ieri che il prof. Guerra dell'Oms ha detto 'ho già visto i primi test fai da te che verranno distribuiti in farmacia': quando lo dicevamo noi - aggiunge Zaia - ci davano degli sprovveduti. Adesso che lo dice l'Oms - rileva - qualcuno ci prende sul serio". Quindi ha annuncia che "verosimilmente la prossima settimana farà vedere il test fai da te. Si capirà la praticità. Poi ovviamente dovrà essere sperimentato e autorizzato alla diffusione - conclude -. Qualora avessimo questa possibilità, con una spesa di qualche euro, cambia anche il piano di sanità pubblicata".

Il presidente quindi ha sostenuto che in Veneto la degenza media è inferiore in virtù della qualità sanitaria, respingendo così le accuse secondo cui sono stati dimessi dei pazienti per 'abbassare' i numero degli ospedalizzati: "In Veneto c'è una degenza ospedaliera inferiore rispetto a marzo perchè ora i pazienti sono curati bene. E' stato creato un caso sul nulla - ripete -. Noi abbiamo solo verificato se vi era in corsia qualcuno che non aveva i titoli per starci". Sulla questione quindi incalza: "Noi non diamo ordine di svuotare gli ospedali, abbiamo un'organizzazione seria non una bischerata. Siamo troppo perfettini e molto ben organizzati per fare una cosa del genere". Il Governatore sottolinea che i medici "hanno fatto una verifica dei dati" sui malati, in relazione in particolare ai positivi asintomatici e alle situazioni 'particolari', e che i dati dell'ospedalizzazione sono frutto "anche del lavoro fatto a domicilio".

Quanto al rapporto tra positivi e tamponi Zaia ha dichiarato: "Il numero dei positivi per tampone è un terzo di quelli che trovavamo a marzo, lo possiamo dire senza problemi. In questo momento - aggiunge - abbiamo il 60% di tutti i positivi avuti nella storia del Coronavirus perchè facciamo una montagna di tamponi e quindi li troviamo". A tal proposito ha puntualizzato che sono stati fatti 53.289 test in Veneto in un giorno. "E' il giorno dei record. Il più alto numero - spiega - fino ad oggi". Il governatore ringrazia l'apporto fornito dai medici di base grazie all'accordo con la Regione. "Abbiamo 100mila tamponi in più - aggiunge - che distribuiremo su richiesta".

Zaia è poi tornato sulle modalità di contagio affermando che due persone che viaggiano nella stessa auto, pur con le mascherine addosso, rischiano di infettarsi. "E' l'effetto aerosol" spiega Zaia, specificando che "è scontato" il consiglio di non condividere l'abitacolo "con qualcuno che si sospetta positivo". Quanto alla permanenza in area gialla: "Il Veneto è l'unica grande regione del Nord ad essere in area gialla, ma non abbiamo vinto nulla, non siamo i primi della classe". Mentre su Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna: "Noi siamo in zona gialla ma non sono convinto che i colleghi di Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia abbiano situazioni diroccate. È vero che l'algoritmo è Impietoso – e ricorda al Veneto che - dietro l'angolo c'è la zona arancione".