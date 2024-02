“Mi hai tradita!” e gli taglia il pene per vendetta alla vigilia di San Valentino

PERÙ - Vigilia di San Valentino da incubo per Ivan Cespedes Sanchez nel nord del Perù, quando la serata con la sua compagna Marleni Rimarachin Colunche ha preso una svolta scioccante. Dopo un litigio furioso scatenato dall'accusa di infedeltà, mentre Sanchez dormiva, la donna ha reciso il suo pene con una lama da cucina. Le circostanze hanno sollevato dubbi sulla versione dei fatti, con familiari che ipotizzano che la compagna lo abbia drogato. Nonostante l'ammissione di colpevolezza da parte di Rimarachin Colunche, la decisione del giudice di concederle gli arresti domiciliari, per accudire il loro bambino di 3 mesi, ha suscitato polemiche sull’adeguatezza delle misure punitive. L'evento ha evidenziato le dinamiche relazionali e le conseguenze dei conflitti irrisolti all'interno delle coppie, sollevando interrogativi su come prevenire tali situazioni.