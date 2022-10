“Mi diceva bugie”, padre seppellisce viva la figlia di 6 anni

USA - Un uomo di 50 anni della Pennsylvania è stato arrestato per aver percosso, soffocato e maltrattato in vari modi i figli di 6 e 8 anni, arrivando a seppellire viva la bambina di 6 anni e a lasciarla tutta la notte sotto terra, nel giardino di casa. L’uomo si sarebbe giustificato dicendo che la bambina gli mentiva e non si comportava bene.

Arrestato, ora si trova in carcere, mentre i bambini sono stati ascoltati dalle forze dell’ordine con l’aiuto di alcuni psicologici. I due figli, traumatizzati, hanno diverse ferite e contusioni in tutto il corpo, segno di recenti e vecchi abusi. Secondo la ricostruzione della polizia di Waynesburg, dove sono accaduti i fatti, il padre avrebbe anche tentato di soffocare la bambina, facendole perdere i sensi con un cuscino sopra la faccia. L’uomo rimane in carcere fino al processo.