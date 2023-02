“Ma quale orso, è un cane!”

VICENZA – Dopo ore di preoccupazione sui Monti Berici, per l’avvistamento di un orso di piccole dimensioni, ora arriva una singolare smentita. La consigliera regionale Cristina Guarda di Europa Verde, ha infatti reso noto che: “Nessun orso, ma un cagnolone. Ho appena ricevuto aggiornamenti dalla Polizia Provinciale per il presunto orso sui Monti Berici, tra Lonigo e Val Liona: si tratta di un cane di 1 anno e mezzo, un cucciolone insomma, di Bovaro delle Fiandre”.

Emergenza quindi rientrata ma come spiega Guarda è opportuno avere le idee chiare su come muoversi sul territorio in presenza di animali selvatici: “ Giusto informarsi comunque sulle buone abitudini in zone naturali, colli, montagne o campagne:

cani sempre al guinzaglio;

mai avvicinarsi ad animali selvatici, non urlare, non correre;

non toccare tane, nidi o cuccioli;

non lasciare rifiuti o avanti di cibo;

non creare punti di alimentazione;

non seguire tracce.

Se avviene un contatto fisico non colpite l’animale e non scappate per evitare che questo vi insegua, ma stendetevi a faccia in giù restando immobili con le mani dietro al collo”.