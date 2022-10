“Kia Challenge su Tik Tok”, 4 adolescenti rubano un’auto, si schiantano e muoiono

USA - La notte tra domenica e lunedì un’auto con a bordo sei adolescenti si è schiantata sulla Route 33 a Buffalo, New York. Il conducente del veicolo e un altro ragazzo si sono salvati mentre gli altri quattro sono morti. Le vittime avevano un'età compresa tra i 14 e i 19 anni. La tragedia ha portato alla luce un problema che negli Stati Uniti, ma probabilmente anche in altri paesi, si sta facendo sentire da luglio di quest’anno. Si tratta di una sfida che è stata lanciata su Tok Tok, chiamata “Kia Challenge”, che consiste nello spronare i ragazzi a rubare una Kia o una Hyundai di recente produzione.

Secondo quanto riportato dalla stampa statunitense, le forze dell’ordine di New York hanno affermato che in questi mesi c’è stato un aumento dei furti di queste tipologie di vetture, relativamente facili da rubare in quanto possono essere accese tramite l’utilizzo di un cavo USB, seguendo le dettagliate istruzioni veicolate e diffuse attraverso i social. I ragazzi morti la notte di domenica avrebbero risposto alla sfida Tok Tok, ma dopo aver rubato l’auto si sono schiantati, trasformando quello che per loro era un gioco in una terribile tragedia.