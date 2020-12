“Informazione alleata della verità e della salute. Le intimidazioni sono contro l’interesse dei cittadini”

VENEZIA – Anna Maria Zanetti e Anna Lisa Nalin di +Europa Veneto hanno diffuso una nota dopo il presidio dei giornalisti di ieri mattina, minacciati da “querele bavaglio”. “È grave che tre testate giornalistiche venete abbiano subito minaccia di querele semplicemente per aver pubblicato testimonianze e notizie riguardanti lo stato allarmante della sanità in alcuni territori, raccontando di Ospedali pubblici al collasso e personale medico e infermieristico allo stremo.



Noi di +Europa Veneto esprimiamo ferma e totale solidarietà ai giornalisti di Rai Regione, L'Arena di Verona, OggiTreviso e chiediamo invece a tutta la stampa veneta di continuare ad essere presidio di informazione e verità in un momento in cui la politica sembra voler nascondere tutta la sua debolezza e impreparazione. I cittadini hanno il diritto di conoscere le condizioni dell'assistenza alla quale si affidano quotidianamente.



La stampa svolge un compito di verità di fronte al quale le autorità locali dovrebbero assumersi pubblicamente le proprie responsabilità invece di reagire annunciando querele. Un’informazione corretta e senza censure rappresenta un valore fondamentale per la nostra società, la sua crescita e il suo sviluppo in ogni settore.



Non è questo il clima che aiuta cittadini e sanità pubblica ad affrontare la grave emergenza Covid, oltre a dare la pessima impressione che ci sia qualcosa da nascondere. Non è concepibile che l'unica informazione sia quella delle conferenza stampa quotidiana dalla sede delle Protezione Civile”.