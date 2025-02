“Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato”: un tributo al sacrificio e alla professionalità

PADOVA - Il 20 febbraio 2020, a Codogno, un piccolo comune in provincia di Lodi, l’anestesista Annalisa Malara identificò il “paziente uno” positivo al Covid-19, segnando l’inizio di un’emergenza sanitaria senza precedenti che ha messo alla prova il sistema sanitario mondiale. Da quel momento, il personale sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale e i volontari hanno dovuto affrontare sfide enormi, mostrando straordinaria dedizione, impegno e capacità professionale. Oggi, in occasione della Giornata Nazionale dedicata a queste figure fondamentali, si rinnova il ringraziamento a tutti coloro che, quotidianamente, si prendono cura della salute delle persone. Un ringraziamento che non si limita ai camici bianchi, ma si estende a tutte le categorie che operano in prima linea, contribuendo in modo determinante alla gestione e cura dei pazienti.

La Direttrice generale dell'Istituto Oncologico Veneto (IOV), dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, ha sottolineato l'importanza di questa ricorrenza, ricordando quanto sia cruciale mantenere viva la memoria di quei momenti difficili. “Mi auguro che questa giornata diventi memoria condivisa, perché il periodo che abbiamo vissuto è stato segnato da grandi sofferenze, ma anche da straordinaria solidarietà. Ogni operatore sanitario ha dato il massimo per tutelare la salute dei pazienti, molti si sono spesi con generosità e alcuni hanno sacrificato la propria vita per salvare quella degli altri. È nostro dovere tenerne vivo il ricordo", ha dichiarato. La dott.ssa Bonavina ha poi focalizzato l’attenzione sul contributo fondamentale del personale dell’Istituto Oncologico Veneto, che ha operato con grande professionalità durante la pandemia, garantendo cure adeguate ai pazienti oncologici anche nel periodo più critico dell'emergenza sanitaria.

“Per quanto ci riguarda, questa giornata deve essere l'occasione per rivolgere il più sentito ringraziamento a tutto il personale dell’Istituto Oncologico Veneto delle sedi di Padova, Schiavonia e Castelfranco Veneto, che con grande professionalità e dedizione si è mobilitato per salvare vite umane e garantire le migliori cure ai pazienti oncologici nel periodo pandemico e il cui impegno continua quotidianamente anche oggi”, ha aggiunto. Il riconoscimento a tutte queste figure professionali è un atto dovuto non solo in questa data, ma ogni giorno, poiché, nonostante la pandemia sembri essere un capitolo in via di conclusione, le difficoltà e le sfide legate alla salute pubblica e al benessere collettivo non sono mai finite. Le operazioni di cura, prevenzione e assistenza continuano a essere un pilastro imprescindibile della nostra società.