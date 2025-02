“Fatevi sotto e mettetevi in tasca tutti i soldi che riuscite a prendere”

CINA - Un'azienda cinese sorprende i dipendenti con un premio inaspettato: un tavolo di 70 metri ricoperto di banconote. È quanto è successo lo scorso 25 gennaio durante l'assemblea annuale della Henan Mine Crane Co. Ltd, una compagnia che produce gru. Ogni lavoratore ha avuto 15 minuti per raccogliere il massimo denaro possibile, con la possibilità di mettere in tasca quanti più soldi riusciva. L'azienda ha messo a disposizione per l'iniziativa ben 60 milioni di yuan (circa 8 milioni di euro).



Il video dell'evento, che è diventato virale sui social, mostra centinaia di lavoratori intenti a raccogliere le banconote disposte sul lungo tavolo. "Non abbiamo prestiti da restituire, non abbiamo debiti e vogliamo migliorare la vita dei nostri dipendenti", ha spiegato l'azienda. Una volta terminato il tempo, i partecipanti dovevano contare i soldi raccolti e fornire la cifra esatta: eventuali errori venivano penalizzati. Il record è stato raggiunto da un dipendente che ha messo in tasca l'equivalente di 13.500 euro.



VIDEO