“Devo trasferirmi per lavoro, potete sopprimere il mio cane?”. E’ questa la richiesta assurda che un uomo ha fatto ad un canile per il suo bulldog francese di 5 anni. Il motivo? L’impossibilità di conciliare il cane con il suo nuovo lavoro e lo stile di vita che ne derivava.



Il canile che ha riverto questa richiesta insensata è il Lone Star Dog Ranch & Dog Ranch Rescue che ha respinto immediatamente la richiesta dell’uomo, ritenendo ingiusto punire l'innocente cagnolina per le decisioni personali del suo proprietario. La storia ha destato scalpore sui social media, dove il canile ha pubblicato un post indignato, denunciando l'assurda richiesta. Il cane è stato prontamente consegnato a un rifugio per animali sicuro lontano dalla minaccia di essere soppresso. Lo staff del rifugio ha dichiarato in un posti su Facebook: "Ci prenderemo cura di lei, non può e non deve essere soppressa”.