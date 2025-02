“Bene cani dei consiglieri a Palazzo. Ma la Regione si occupi dei tanti cani e gatti randagi e meno fortunati”

VENEZIA - Il Consigliere regionale Andrea Zanoni, esponente di Europa Verde, ha espresso il suo parere riguardo al progetto di legge (PDL) presentato dal consigliere Boron, che prevede la possibilità di portare cani d’affezione in Consiglio regionale. Zanoni ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti un cambiamento nella sensibilità verso gli animali, ma ha aggiunto che la Regione dovrebbe concentrare le sue risorse anche sul problema dei numerosi cani e gatti randagi e abbandonati che ogni anno popolano il Veneto. “Il PDL presentato dal consigliere Boron, che dovrà essere discusso, è rappresentativo di una sensibilità mutata nei confronti degli animali d’affezione. Credo che l’eventuale discussione di questo progetto di legge regionale, in commissione e in aula, costituisca la giusta occasione per affrontare un tema che in realtà è molto ampio. I cani e i gatti dei consiglieri regionali sono decisamente più fortunati di quelle migliaia di animali d’affezione che ogni anno vengono abbandonati in Veneto”, ha dichiarato Zanoni.

Il consigliere ha ricordato come già nel 2021 avesse presentato un proprio progetto di legge dal titolo “Norme per la tutela degli animali d’affezione e per il contrasto del maltrattamento, dell’abbandono e del randagismo”, ma che questa proposta giace ancora nella commissione competente, senza essere mai stata presa in considerazione. Zanoni ha poi sollevato una riflessione più ampia, mettendo in luce la sua esperienza da volontario e la sua visione etica: “Se per un istante mi spogliassi del mio ruolo di Consigliere regionale per offrire una diversa prospettiva, da volontario di lungo corso, mi porrei una questione etica, oltre che di coerenza: gli animali a cui si spara, come avviene nelle battute di caccia, non hanno minore dignità del cane o del gatto che vivono dentro la nostra casa.” Il Consigliere ha infine espresso la sua disponibilità a dare il proprio contributo, ma ha auspicato che anche i suoi colleghi consiglieri dimostrino di prendersi cura degli animali in generale, e non solo di quelli che si scelgono di portare in ufficio. "Mi auguro che i colleghi consiglieri dimostrino di sapersi prendere cura degli animali in generale, non solo di quelli che vorremmo portare con noi in ufficio", ha concluso.