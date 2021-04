“Aiuto, una bomba!”. Arrivano gli artificieri ma è un sex toy

GERMANIA - Stava facendo jogging nei boschi quando si è imbattuta in quella che sembrava una bomba a mano. Per questo la donna ha chiamato la polizia, ma gli artificieri, arrivati in fretta sul posto, hanno capito subito che si trattava di un sex toy.

E’ accaduto in Germania, in Baviera, in un sentiero che si addentra nei boschi. Vicino all’oggetto incriminato c’erano anche dei preservativi e un lubrificante: qualcuno, invece di gettare le proprie cose nell’immondizia, ha pensato evidentemente di liberarsi del materiale lontano da tutti. Come riporta il Guardian, i poliziotti hanno poi confermato che nei sexy shop della zona ci sono diversi sex toys che hanno le sembianze di vere bombe a mano.

Nell’estate 2018, sempre in Germania, un vibratore con le sembianze di una granata ha causato conseguenze peggiori: l’oggetto, trovato in una valigia, ha infatti portato all’evacuazione di un terminal dell’aeroporto Schonefeld di Berlino, uno dei più grandi della Germania.