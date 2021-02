“Acqua granda”, solidarietà ai comuni del litorale colpiti dal maltempo: consegnati i 30mila

MONASTIER - Un anno fa la forza della solidarietà aveva messo insieme 31 sindaci di tutto il Veneto, sportivi e tifosi, associazioni di ogni genere e tante persone sensibili che volevano far sentire il proprio sostegno alle famiglie colpite dalla devastazione delle alluvioni che si erano abbattute lungo il litorale veneto poche settimane prima: l’“acqua granda“ del novembre 2019. Oggi, quella solidarietà, anche se il Covid ha fatto rallentare i tempi, riprende vita.



E così, nei giorni scorsi in collegamento streaming, sono stati consegnati, a 10 sindaci e amministratori, i 30.300 euro provento delle iniziative messe in atto dal Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII” di Monastier, nel novembre del 2019 e poi nel febbraio del 2020 per raccogliere fondi per i comuni del litorale più colpiti dal maltempo: la donazione delle ore di lavoro da parte di medici, infermieri e amministrativi della Sogedin (alla quale fanno capo il presidio ospedaliero, il Centro Servizi e del Park Hotel Villa Fiorita di Monastier) nei giorni immediatamente successivi al maltempo; la catena solidale creatasi il 7 febbraio del 2020 con quella che era stata denominata la cena “dei sindaci camerieri” con l’aggiunta, alla fine, di un’importante donazione della Sogedin di Monastier.



Oltre 400 persone, provenienti da tutto il Veneto, avevano partecipato alla cena dei “sindaci camerieri”. Un evento dove ben 31, tra sindaci e amministratori, senza distinzioni politiche, avevano dismesso la fascia tricolore e indossato un grembiule per fare da camerieri e servire ai tavoli.



Una grande dimostrazione di vicinanza al territorio colpito dal maltempo che, esattamente un anno dopo, si concretizza nella donazione vera e propria alle 10 amministrazioni destinatarie della beneficenza: Caorle, Cavallino-Treporti, Chioggia, Eraclea, Jesolo, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, San Michele al Tagliamento e Venezia.