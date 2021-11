“Abcdef Ghijk” è il nome di un 12enne indonesiano

INDONESIA - “Abcdef Ghijk non sono solo le prime lettere dell’alfabeto, bensì anche il nome di un ragazzino indonesiano di 12 anni del distretto di Muara Enim, Indonesia. La notizia, spopolata sul web, sarebbe stata resa virale da un poliziotto del luogo. Durante una campagna di vaccinazione, a cui ha preso parte anche il bambino, gli operatori sanitari sono rimasti basiti quando sui suoi documenti ufficiali hanno letto “Abcdef Ghijk” nello spazio corrispondente a “nome”. Il bambino, vittima di bullismo in passato, ora lo mostra orgoglioso in una targhetta ricamata sui suoi vestiti.

Tuttavia, il 12enne, si fa chiamare “Adef”, in modo da facilitarne la pronuncia a compagni e amici. A scegliere “Abcdef Ghijk” è stato suo padre, 6 anni prima della sua nascita. Grande appassionato dei cruciverba, aveva deciso di onorare la sua passione dando al figlio questo nome. L’idea iniziale era quella chiamare anche agli altri suoi due figli “Nopqrstv” e “Xyz”, continuando l’opera. La moglie, in disaccordo col marito nell’usare delle parti di alfabeto come nomi per gli altri figli, ha concordato “Ammar” e “Attur”. Il nome completo del bambino è “ABCDEF GHIJK Zuzu”, con l’ultima parte che mescola i nomi dei genitori “Zuhro” e “Zulfahmi”, gli artefici di questa bizzarra decisione.