VENETO – Il consigliere regionale del Veneto Andrea Zanoni, esponente di Europa Verde, ha criticato duramente l’accordo raggiunto il 12 giugno in Conferenza Stato-Regioni sul riparto delle quantità cacciabili in deroga per il 2025. L’intesa riguarda in particolare due specie di uccelli protetti: 230.242 storni e 581.302 fringuelli. “Abbattere 800mila uccelli protetti non è una ‘piccola quantità’, è una vergogna nazionale. Governo e Regioni stanno calpestando la Direttiva Uccelli dell’Unione Europea e la nostra stessa legge nazionale”, ha dichiarato Zanoni. “Come Coordinatore nazionale dell’Osservatorio per i diritti degli animali di Europa Verde e Consigliere regionale del Veneto, denuncerò ogni atto che autorizzi la caccia in deroga a specie protette alla Commissione Europea, il tutto in collaborazione con i nostri deputati al parlamento europeo”. Secondo Zanoni, la normativa comunitaria – in particolare la Direttiva 2009/147/CE – permette deroghe solo in circostanze eccezionali, come la tutela della salute pubblica o la prevenzione di gravi danni all’agricoltura, e soltanto in assenza di alternative.

“Ma qui si parla di caccia per motivi ludici, sportivi, clientelari. È inaccettabile. In Italia l’alternativa purtroppo c’è già, ci sono ben 48 specie cacciabili, di cui 36 uccelli e 12 mammiferi: non esiste alcuna necessità di colpire anche le specie protette.” Zanoni ha inoltre ricordato che l’Italia fu condannata nel 2010 dalla Corte di Giustizia Europea per un uso improprio delle deroghe e che la Commissione UE ha più volte minacciato nuove procedure d’infrazione. “Dal 2013, grazie anche alla nostra pressione, non si sparava più ai fringuelli. Ora si vuole tornare indietro di 15 anni, con il rischio concreto di nuove sanzioni europee e possibili danni erariali a carico dei responsabili in caso di pagamento di sanzioni.” “Questa proposta – ha concluso – è il frutto di un clima di incompetenza e prepotenza in materia venatoria, dove la fauna selvatica tutelata dalla Costituzione viene calpestata a fini elettorali. Denuncerò, in collaborazione con i nostri deputati al parlamento europeo, ogni atto che autorizzi la caccia in deroga a specie protette alla Commissione Europea”.