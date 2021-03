“In Veneto mancano risposte per chi assiste dei famigliari disabili”

VENETO - Lucia Ammendolia e Giovanni Colombo de “I Verdi della Castellana” hanno sollevato una questione molto spinosa, le difficoltà di chi ha in famiglia un disabile, raccontando l’esperienza di un’associazione nata a Verona ma che con il tempo, nonostante la mancanza di un sostegno concreto da parte delle istituzioni regionali, è cresciuta diffondendosi su tutto il territorio nazionale.



“Come Verdi appoggiamo il mondo dell’associazionismo in particolare, in questo momento, stiamo seguendo e sosteniamo l’associazione Genitori Tosti in Tutti i posti Onlus formata da genitori, di tutta Italia, di figli con disabilità, fondata a Verona nel 2011 – spiegano Ammendolia e Colombo -. I caregiver, che significa letteralmente “chi si prende cura”, sono soprattutto donne che si vedono costrette ad abbandonare il lavoro e da sole suppliscono lo stato nell’assistenza al loro congiunto non più autosufficiente o con gravi disabilità, ed in particolare qui da noi, in Veneto, una regione che se pur virtuosa manca di ascolto e di una rete a sostegno di una politica sociale”.



Alessandra Corradi presidente dell’associazione “Genitori Tosti in Tutti i posti Onlus” entra nel vivo della questione: “Sono anni che scrivo alla Regione Veneto, come legale rappresentante di un'associazione, sull'integrazione scolastica, sul caregiver familiare, su varie questioni e non ho mai avuto risposta se non in un caso, riguardante una famiglia - e dopo due mesi e svariate mie telefonate agli uffici sta per scadere il bando relativo alla ripartizione dei fondi destinati ai caregiver di famigliari disabili e non essendoci una chiara informazione su questo molte famiglie non ne sono a conoscenza.



Grazie alla delibera della conferenza Stato regioni il fondo triennale 2018-2019, che ammonta a 70 milioni, è stato dirottato alle regioni e in base a tabelle allegate alla pubblicazione in GU alla regione Veneto sono stati assegnati 5 milioni. Se la Regione non adempie a quanto prescritto c’è il rischio che quei 5 milioni vadano persi e i caregiver non avranno nulla. A Roma, da anni i caregiver familiari prendono tra i 700 e gli 800 euro. In Veneto non si conoscono nemmeno quali associazioni si occupano della tematica né del resto. Non è mai stato censito il fenomeno che interessa migliaia di famiglie per ogni provincia della nostra regione”.