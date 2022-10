“A quando le idonee misure per evitare che i cacciatori che non rispettano le regole mettano a repentaglio l’incolumità dei cittadini?”

Immagine di repertorio

VENETO - “Per quanto tempo ancora la Giunta regionale intende rinviare l’adozione di idonee misure per evitare che i cacciatori che non rispettano le regole mettano a repentaglio l’incolumità dei cittadini?”.

A chiederlo, con una interrogazione (sottoscritta dai colleghi Bigon, Guarda, Ostanel e Lorenzoni) è il consigliere regionale del PD Veneto, Andrea Zanoni. L’esponente dem fa richiamo al recente fatto di cronaca che ha visto coinvolti “due runner che correndo tra i percorsi del bosco “Zaher” (che si snoda tra Favaro Veneto e Dese) sono stati sfiorati da numerosi pallini sparati da cacciatori che si stavano muovendo a ridosso del confine della suddetta area naturale”.

“Ancora nel novembre dello scorso anno, con una apposita mozione, avevamo chiesto alla Giunta di attivarsi, introducendo una serie di misure di protezione dei cittadini: l’obbligo per i cacciatori di indossare una pettorina con un codice alfanumerico per facilitarne l’identificazione anche in caso di incidente; il raddoppio delle distanze di sicurezza da edifici e strade nell’attività di caccia; il divieto di iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini per almeno 10 anni per chi causa incidenti violando le distanze di sicurezza da strade e abitazioni; la revoca del tesserino di caccia con il divieto di rilascio di un nuovo tesserino per almeno 10 anni per chi causa incidenti violando le distanze di sicurezza da strade e abitazioni”.

“Ma al momento – conclude Zanoni – nulla di tutto ciò è avvenuto. Quando questa Giunta intende garantire l’incolumità alle persone esposte ai rischi di incidenti legati alla pratica venatoria?”.