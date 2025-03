“In pieno Covid, per Zaia il rinvio del voto era una sospensione di democrazia. Oggi le prova tutte per spostare l'appuntamento: come si cambia per non morire"

VENETO - La capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Vanessa Camani, esprime preoccupazione per le recenti dichiarazioni di Luca Zaia sulla gestione delle elezioni regionali. Camani critica duramente l'attuale atteggiamento del presidente della Regione, evidenziando una contraddizione con quanto dichiarato cinque anni fa, durante la pandemia di Covid-19. Nel 2020, infatti, Zaia era fermamente contrario al rinvio delle elezioni regionali, definendo il rinvio stesso come una "sospensione della democrazia". In un'intervista dell'epoca, Zaia aveva dichiarato: "Votare a fine luglio o a fine agosto significa garantire un periodo di preparazione delle liste, di una campagna elettorale in un periodo sostanzialmente estivo, ma non vacanziero. Votare il 6 o 13 di settembre significa presentare le liste a Ferragosto e contemporaneamente fare nello stesso periodo la campagna elettorale. Qualcuno deve riuscire a dimostrarmi, con la legge della fisica, come sta in piedi questa cosa". Tuttavia, la situazione sanitaria permise, alla fine, di svolgere le elezioni regionali. Cinque anni dopo, la situazione è cambiata, e oggi Zaia sembra disposto a posticipare ulteriormente il voto, chiedendo addirittura un rinvio alla primavera del prossimo anno.

La critica di Camani si concentra sul comportamento di Luca Zaia che, secondo lei, sta cercando di "fare melina" per spostare l'appuntamento elettorale. "Oggi invece lo ritroviamo a fare melina, a fare di tutto per spostare l'appuntamento con il voto alla prossima primavera. Mettendo persino in piedi un vero e proprio teatrino con il ministro dell'Interno Piantedosi che teorizza un'inesistente autonomia della Regione nello stabilire la durata della legislatura", sottolinea Camani. La capogruppo del Pd non manca di sottolineare come l'incoerenza del presidente Zaia sia riconducibile a un interesse personale. Secondo Camani, nel 2020 Zaia cercava di capitalizzare rapidamente il consenso, ignorando i rischi legati alla pandemia, mentre ora si sforza di ritardare il suo passo indietro, posticipando la fine del suo mandato. "La palese contraddizione tra i due Zaia è però facilmente spiegabile da un denominatore comune: quello dell'interesse personale", afferma Camani. Concludendo la sua riflessione, Vanessa Camani si appella a Zaia affinché smetta di cercare di mantenere il suo potere: "Per favore presidente Zaia, la smetta almeno di pretendere che la nostra Regione resti immobilizzata dal suo potere. La democrazia non la si pratica a giorni alterni e la regola secondo la quale la legislatura dura cinque anni vale per tutti. Anche per Zaia".