“Il mio vicino parcheggia le sue nove auto davanti a casa mia”. E lei si vendica

USA - “I miei vicini hanno nove auto e le parcheggiano sempre in strada, davanti a casa mia. Non ne posso più”. Una donna americana ha raccontato su Reddit il suo disappunto per il comportamento dei vicini di casa, che lasciando le loro nove auto in strada non davano a lei la possibilità di parcheggiare la propria unica auto in un posto comodo.

“Spesso non trovavo parcheggio per la mia macchina - ha raccontato la donna - e così ho deciso di vendicarmi”. Non essendo previste sanzioni per chi ha nove auto e le lascia ferme anche tutta la settimana in strada, la donna ha deciso di agire su un altro fronte e ha segnalato alle forze dell’ordine la costruzione probabilmente abusiva che i vicini avevano messo in cantiere dietro casa. L’ispettore cittadino, dopo un anno dalla segnalazione, ha fatto demolire la costruzione, per un danno economico al vicino di circa 100.000 dollari. Una bella batosta, per i proprietari delle nove auto, che forse, ora, parcheggeranno le vetture nel proprio dialetto privato. Vialetto che, a detta della vicina arrabbiata, "era sempre vuoto".