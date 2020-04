“La manutenzione di strade e scuole non si può fermare”

VENETO – L'Unione delle Province d'Italia si dice preoccupata per la manutenzione delle opere pubbliche ed a lanciare un monito è il presidente veneto dell’UPI, Stefano Marcon, tra l’altro appena nominato vicepresidente vicario nel corso del direttivo UPI nazionale di ieri avvenuto via webex.



“Il ponte crollato ieri mattina in provincia di Massa Carrara è l’ultimo di una serie di eventi che dimostrano l’urgenza di intervenire – afferma Marcon -. Deve essere chiaro, ancora una volta che quando le Province dicono a gran voce, e dati alla mano, che il Paese ha bisogno urgente di manutenzione non è per fare allarmismo ma perché la presenza sul territorio ci consente di avere un quadro chiaro delle necessità”.