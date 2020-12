“La Giunta regionale difenda la libertà di informazione”

VENEZIA - “E’ grave apprendere che i giornalisti in Veneto debbano sentirsi sotto attacco per avere svolto il loro lavoro. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà ai giornalisti che ieri mattina hanno manifestato a Venezia per denunciare un clima, da loro definito, ‘intimidatorio’ nei confronti di chi riposta i fatti che stanno accadendo nella nostra regione, in materia di gestione della sanità e risposte al Covid-19”. Così in una nota i consiglieri regionali Cristina Guarda (Europa Verde), Elena Ostanel (Il Veneto che Vogliamo) e Arturo Lorenzoni (Gruppo Misto) intervengono sulla denuncia avvenuta da parte dei sindacati dei giornalisti.



“Vanno accertati i fatti segnalati dai giornalisti – proseguono i consiglieri - se emergono prepotentemente dei problemi nella gestione sanitarie e la comunicazione di chi governa la regione li derubrica, non significa che non di debbano comunicare e affrontare onestamente. No, al pensiero unico sulla sanità veneta. Per questo abbiamo presentato un'interrogazione per chiedere alla Giunta Zaia, anche in nome della libertà di stampa, di verificare quanto denunciato dai giornalisti rispetto alle carenze segnalate”, concludono Cristina Guarda, Elena Ostanel e Arturo Lorenzoni.

FOTO - Giuseppe Giulietti presidente della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) e Monica Andolfatto, segretaria regionale del Sindacato giornalisti Veneto