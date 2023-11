SVIZZERA - Uno studio condotto da ricercatori presso l'Hirslanden Klinik in Svizzera ha portato alla luce risultati sorprendenti riguardo alla presenza di germi in barbe umane e peli di cani, suscitando dibattiti sulla cura dell'igiene personale e sul rapporto con gli animali domestici. La ricerca, pubblicata su European Radiology, ha coinvolto l'analisi di campioni prelevati da 18 uomini e 30 cani di varie razze. L'obiettivo iniziale era quello di valutare se gli esseri umani potessero correre rischi sanitari dopo l'uso di una macchina per la risonanza magnetica precedentemente utilizzata per gli animali.



I risultati hanno rivelato che la barba degli uomini analizzati contiene una quantità significativamente maggiore di germi rispetto ai peli dei cani esaminati. In particolare, il 39% degli uomini aveva agenti patogeni come Enterococcus faecalis e Staphylococcus aureus, riscontrati solo nel 25% dei cani. Inoltre, microbi potenzialmente pericolosi sono stati trovati solo in un uomo, rispetto a due terzi dei cani esaminati. Il dott. Giovanni Rossi, capo ricercatore dello studio, commenta: "Questi risultati sono al di là di ogni aspettativa. Sembra che, in termini di carica batterica, la barba umana possa superare quella dei nostri amici a quattro zampe."



Tuttavia, gli esperti sottolineano che la presenza di batteri non equivale necessariamente a un rischio per la salute. Misure igieniche adeguate, come il lavaggio delle mani, possono contribuire a mitigare eventuali rischi di trasmissione di germi. L'articolo mette anche in guardia contro alcune pratiche, come lo scambio di baci con gli animali, evidenziando che la bocca del cane può essere un serbatoio di batteri e virus, alcuni dei quali potenzialmente nocivi per gli esseri umani.



Nonostante i potenziali rischi, gli esperti concordano sul fatto che la compagnia degli animali, in particolare dei cani, può apportare notevoli benefici emotivi e sociali. La gestione oculata delle abitudini igieniche rimane fondamentale per godere appieno dei vantaggi della convivenza con gli animali. In conclusione, lo studio svizzero solleva nuove considerazioni sull'igiene personale e sulla convivenza con gli animali domestici, invitando le persone a adottare pratiche igieniche consapevoli per garantire una coesistenza sana e armoniosa con i loro amici a quattro zampe.