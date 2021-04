E’ Leonardo Del Vecchio il più ricco d’Italia

AGORDO - E’ Leonardo Del Vecchio, patron di Luxottica, azienda di Agordo che produce occhiali, l’uomo più ricco d’Italia. Il suo patrimonio di 25,8 miliardi di dollari non gli sarebbe bastato a salire sul podio se il re della Nutella non si fosse trasferito in Belgio. Ma poiché Giovanni Ferrero ha lasciato l’Italia portandosi via pure la residenza e i suoi 35,1 miliardi di dollari, Del Vecchio è diventato il più ricco del paese.

Nella classifica Forbes il re degli occhiali occupa la 62esima posizione. Mentre Gorgio Armani è 323mo con 7,7 miliardi e Silvio Berlusconi 327mo con 7,6 miliardi. Nella top ten dei paperoni mondiali, oltre a Jeff Bezos (patron di Amazon) al comando per il quarto anno consecutivo e Elon Musk (Tesla), ci sono Bernard Arnault in terza posizione con 150 miliardi seguito da Bill Gates con 124 miliardi e Mark Zuckerberg con 97 miliardi. Donald Trump con i suoi 2,4 miliardi di dollari scivola in 1.299 posizione dalla 1.001 del 2020.