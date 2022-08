E‘ friulana la festa più scema-oscena della penisola

FRIULI-VENEZIA GIULIA - Non ne usciamo. Dal carcere di massima sicurezza del rincoglionimento. Non abbiamo nessuna possibilità di farlo. Non abbiamo la chiave. La soluzione. Neppure un microgrammo di buon senso. O di educazione civica (sì, quella che il ministero ha spalmato dentro le scuole a puntate di due ore qui, due ore lì, tutte le materie siano coinvolte). Balle. La verità è che l’educazione - o il buon senso - sta a noi come la fisica quantistica ai cetrioli al limone. Non c’è nessun punto di contatto. La verità è che siamo scemi. E che alcuni di noi - incredibile, ma vero - lo sono di più. Sceme tutte sceme sono per esempio le - oddio, lo devo scrivere - Mangiatrici di banane.

Le concorrenti sfigatissime che oggi - festa dei omi (oddio devo scrivere anche ‘sta roba) - a Monteprato di Nimis in provincia di Udine si sfideranno a fare un pomp*** a una banana. La grandiosa festa degli uomini che per “tradizione” cade - piomba, sarebbe il caso di scrivere - il due agosto, da 40 anni viene festeggiata in questo minuscolo centro montano dove - a parte i positivi per covid, gli incendi boschivi, il problema delle zecche - non succede mai niente. Qualche mente eletta ha dunque pensato a un evento che tiri su il morale culturale: una gara in cui le donne (anche gli uomini, dicono gli organizzatori inclusivi) si sfidano a chi mangia più in fretta una banana.

Non a tavola, eh? Le scemeconcorrenti per partecipare alla “competizione” devono inginocchiarsi, farsi bendare e leccaingoiare una banana che un uomo dietro un pannello di legno forato tiene giusto all’altezza delle mutande. Roba da far rabbrividire i palmizi in Madagascar. Eppure la festa si fa. E anche se via social - la piattaforma reattiva meno ingerente che c’è - qualcuno ha brontolato che l’evento è un tantino sessista, e anche se qualcuno si è messo a raccogliere firme (lo sport nazionale), e anche se qualcuno ha pensato che forse non era proprio il caso ma è goliardia e quindi che male c’è, le Mangiatrici di banane stasera si sfideranno. Davanti a una giuria. A un pubblico ridente e plaudente. Alla nostra malriposta speranza di uscire dall’Alcatraz della cretinitudine totale.