È veneto il primo servizio online di trasporto auto in Italia

BELLUNO - Spedire o ritirare un’auto da un punto all’altro dell’Italia, nasce una nuova piattaforma. Ed è veneta. KarryCar, la prima piattaforma dedicata al trasporto auto, per concessionari e rivenditori.



L’idea, interamente made in Dolomiti, è di Marco Feltrin e Mattia Stevanin della startup veneta Droop S.r.l. ed è stata sviluppata dai programmatori dell’agenzia di comunicazione FlashFactory, i primi ad aver creato una piattaforma dedicata all’automotive che permette di prenotare direttamente online, al miglior prezzo, la spedizione o il ritiro di una o più auto in tutta Italia.



Da oggi concessionari e rivenditori d'auto hanno un nuovo strumento a disposizione per migliorare il proprio lavoro e offrire un servizio in più ai propri clienti.



Finalmente un servizio che mancava. E’ uno dei commenti che sentiamo più spesso dai concessionari, rivenditori e titolari di officine che si stanno affidando a noi per offrire ai propri clienti ancora maggiore qualità con trasportatori certificati, prezzi più competitivi e consegne a domicilio anche di auto singole in tutta Italia, ma soprattutto con un notevole risparmio di tempo», spiegano Marco Feltrin e Mattia Stevanin co-founder di Droop S.r.l..



KarryCar nasce dall'esperienza di Karryco.com, il portale che nell'ultimo anno ha permesso a centinaia di persone di consegnare la propria merce ingombrante mettendo in contatto chi ha necessità di spedire con i trasportatori che hanno ancora spazio sui propri mezzi.



Visto il successo della piattaforma e la grande richiesta per la spedizione di veicoli, la start-up innovativa veneta Droop ha deciso di sviluppare un prodotto specifico per il settore auto rivolto alla clientela business.



L’importanza della tecnologia che abbiamo realizzato - aggiungono Marco Feltrin e Mattia Stevanin - è valida sia per i concessionari e rivenditori, ma anche per le aziende di trasporto che, con il nostro servizio, ora non perdono più tempo ad elaborare preventivi e telefonare per contrattualizzare il carico, ma tutto viene assegnato in piattaforma in maniera intuitiva, semplice e veloce. Il loro unico sforzo è quello di caricare e consegnare l’auto». OT