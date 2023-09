È in ritardo e rischia di perdere il volo: noleggia un elicottero per arrivare in aeroporto

Perdere il proprio volo a causa di un ritardo all'aeroporto è un problema comune che può essere evitato con una pianificazione oculata, il controllo del traffico e il check-in online. Tuttavia, a volte possono verificarsi situazioni inattese, come dimostrato dall'utente di TikTok @kevindroniak, un giovane che ha avuto una strana disavventura dovuta a una lettura errata dell'orario. Il suo volo era in partenza dall'aeroporto JFK di New York, ed era convinto che sarebbe partito alle 10 del mattino. Tuttavia, il giovane aveva confuso l'orario di partenza, che era in realtà alle 18. Questa distrazione improvvisa lo ha lasciato nel suo appartamento di Manhattan a sole due ore dalla partenza effettiva del volo.

Davanti a questa situazione, Kevin ha cercato una soluzione creativa per raggiungere l'aeroporto in tempo. La sua scelta è stata sorprendente: ha deciso di prendere un elicottero. Nel video che ha condiviso su TikTok, Kevin mostra come carica in fretta le sue valigie e si imbarca su un elicottero per raggiungere l'aeroporto in soli cinque minuti di volo, giusto in tempo per il suo volo. Questo video è rapidamente diventato virale, accumulando più di 10 milioni di visualizzazioni, oltre a un milione di like e centinaia di migliaia di commenti da parte degli utenti di TikTok. Tra i commenti, molti utenti esprimono stupore e ammirazione per la decisione di Kevin di prendere un elicottero per risolvere la situazione. Alcuni commenti riflettono incredulità sull'errore di lettura dell'orario, mentre altri si chiedono se esista un servizio di elicottero Uber.