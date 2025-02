È morta l'attrice Michelle Trachtenberg, conosciuta per le serie “Gossip Girl” e "Buffy L’ammazzavampiri”

NEW YORK - È morta a soli 39 anni Michelle Trachtenberg, attrice nota per i suoi ruoli nelle serie di successo come “Gossip Girl” e "Buffy L’ammazzavampiri”, in alcuni film e show come Harriet the Spy. A darne notizia il sito americano New York Post.



Il corpo di Trachtenberg, è stato trovato senza vita nella mattina di mercoledì 26 febbraio nel complesso residenziale di lusso nel quartiere Central Park, a New York. Ancora sconosciute, al momento, le cause del decesso. Stando a quanto riportato dai siti americani l'attrice nell'ultimo anno aveva subito un trapianto di fegato. Negli ultimi mesi, inoltre, sul suo profilo Instagram aveva condiviso delle foto che la ritraevano fisicamente provata, portando numerosi fan a chiedersi il motivo della sua perdita di peso. Il suo ultimo post condiviso online risale a circa una settimana fa.