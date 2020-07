È di Roncade il nuovo vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio

RONCADE - Il Santo Padre ha nominato monsignor Adriano Cevolotto, del clero di Treviso nuovo vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio”.



Lo ha detto il vescovo uscente Gianni Ambrosio che ha annunciato alla comunità dei fedeli piacentini il nome del suo successore.



Vescovo di prima nomina, nato nel 1958 a Treviso. Giovedì 16 luglio in Cattedrale, durante una breve incontro di preghiera è avvenuto l’annuncio ufficiale della la nomina del nuovo Vescovo di Piacenza-Bobbio in contemporanea con la Sala Stampa Vaticana.



“A nome di tutta la comunità – dichiara il sindaco di Roncade Pieranna Zottarelli - rivolgo i miei migliori auguri a Mons. Adriano Cevolotto ordinato vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio.



Una nomina che rende orgogliosa tutta la città di Roncade, di cui Cevolotto è originario. Si tratta di un riconoscimento importante nella carriera ecclesiale: ricordo con piacere quando per rendergli onore in occasione delle sue visite ai nostri parroci lo chiamavo già, prima della sua nomina come segno di buon augurio, Eccellenza.



Ora mi fa piacere pensare che proprio quell'augurio si sia tradotto davvero in un incarico importante che certamente Cevolotto saprà affrontare con la passione e le solide capacità che lo contraddistinguono. Parteciperemo tutti con grande piacere ad una sua celebrazione di saluto qui a Roncade, dove risiede tutt'oggi la mamma Carla che sarà di certo lieta degli importanti traguardi raggiunti dal figlio”.