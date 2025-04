«Ho subito un tentativo di violenza»: l’assessora rompe il silenzio e denuncia tutto

VENEZIA - Ha scelto i social per raccontare quello che le è accaduto, con un lungo post carico di dolore e lucidità. Chiara Iuliano, assessora del Comune di Dolo, ha denunciato pubblicamente di aver subito un tentativo di violenza sessuale.

«Era sabato, verso le 13. Lavoravo, in un luogo che ho sempre considerato sicuro. Non era un angolo isolato in piena notte», ha scritto. L’uomo, un 55enne del posto, noto in paese per i suoi gravi disturbi psichiatrici, l’avrebbe aggredita all’improvviso. L’assessora è riuscita a rifugiarsi in macchina e a mettersi in salvo nonostante i tentativi dell’uomo di impedirle la fuga.



«Sono stata fortunata – ha raccontato – riuscivo solo a pensare: resta chiusa, resta chiusa», riferendosi alla centralina elettronica dell’auto che l’ha protetta dall’intrusione. L’aggressore è stato arrestato domenica sera dai carabinieri, non per il tentativo di violenza, ma per stalking: avrebbe perseguitato anche una barista della zona. L’uomo abita in un alloggio popolare nel centro di Dolo, è seguito dai Servizi sociali, ha alle spalle problemi di dipendenza e in passato è stato denunciato per aver dato in escandescenze in municipio.