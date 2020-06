VITTORIO VENETO - «Basta temporeggiamenti, apriamo il museo archeologico». Dopo l’aut aut del presidente del consiglio comunale Paolo Santantonio – vendere palazzo Torres oppure aprire dopo 35 anni la sezione archeologica -, è il gruppo di minoranza Rinascita Civica-Partecipare Vittorio ad intervenire sulla questione.



«La chiusura di palazzo Torres è un danno per tutta la città e una dimostrazione di inefficienza amministrativa – denunciano i consiglieri comunali Mirella Balliana e Alessandro De Bastiani -. La provocazione di Santantonio sul futuro di palazzo Torres è piombata nell’ultima seduta del consiglio comunale come un autentico “coup de theatre”, ponendo finalmente all’attenzione di tutti quella che, per la città, appare ormai da anni una vera e propria dichiarazione di resa. Il presidente del consiglio comunale ha tracciato la storia di quel palazzo, lunga oltre 35 anni, e costata miliardi di lire.



Ma perché è importante la collezione contenuta in quel palazzo, chiusa sotto chiave da tutto questo tempo? Perché li dentro è custodita la nostra storia testimoniata dalla collezione archeologica che raccoglie i reperti del neolitico, dell’età del bronzo, del ferro (celti e paleoveneti), di età romana e longobarda. E tra i pezzi di maggior pregio la stipe votiva di Villa di Villa, riportata alla luce con gli scavi degli anni ’70 del Novecento. Auspichiamo che l’amministrazione in carica prenda ora a cuore l’annoso problema una volte per tutte».



«La questione della sezione archeologica è ingarbugliata, ma stiamo cercando di arrivare ad una soluzione: anche noi – afferma l’assessore alla cultura Antonella Uliana – abbiamo il desiderio di vedere conclusa questa sezione». Quanto ad una possibile vendita del palazzo, Uliana è categorica: «Non ci pensiamo minimamente».