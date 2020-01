Zoran Milanović nuovo Presidente della Croazia

TRIESTE – Il 22 dicembre del 2019 si sono svolte le elezioni presidenziali della Croazia con tre candidati: la Presidente uscente Kolinda Grabar Kitarović, lo sfidante principale Zoran Milanović e un giovane di destra Miroslav Škoro, che ottenne circa un quarto dei votanti.

I primi due si sono sfidati per il ballottaggio, che ha dato questo risultato: il nuovo presidente è Zoran Milanović del partito socialdemocratico ( SDP) con il 52,69% e ha battuto Kolinda Grabar Kitarović – esponente del partito al potere HDZ (Comunita' Democratica Croata).

In Croazia è rilevante il ruolo del Presidente della Repubblica, che ha poche, ma importanti competenze, come per esempio:

a) per la politica estera (nomina dei ambasciatori insieme con il premier..),

b) per la gestione dei servizi segreti (nomina del direttore),

c) per la difesa (nomina il comandante dell'esercito...).

Per Drago Kraljević, già Ambasciatore della Croazia in Italia, 'siccome viene eletto direttamente dai cittadini, questa funzione/istituzione ha una posizione molto stabile, importante in caso di una crisi politica. Sicuramente il nuovo presidente Zoran Milanović saprà gestire la funzione del presidente in modo adeguato. Come ha già detto più volte nella campagna elettorale, sarà promotore della coesione nazionale, non in modo populista, ma rispettando le diversità della gente e l'ugualianza di tutti davanti alle leggi'.

Naturalmente, dopo questa vittoria per Milanović si pongono alcuni problemi per il prossimo futuro, perchè sono prossime le elezioni politiche nazionali, che elegeranno il nuovo Parlamento.

Quello uscente ha una maggioranza di centro-destra ossia il Governo di Plenković.

Il nuovo vento elettorale potrebbe e, forse, dovrebbe cambiare i nuovi equilibri politici e sociali, che saranno alimentati dalle forti dispute e litigi già presenti all'interno dell'HDZ.