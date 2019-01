Zero Branco, Centro Destra al lavoro per le amministrative di primavera

ZERO BRANCO - Grandi manovre nell’area del centro destra zerotino in vista delle elezioni comunali della prossima primavera.



Il sindaco Mirco Feston, eletto all’ultima tornata con numeri plebiscitari, non si ricandiderà in quanto al termine del secondo mandato consecutivo.



Pertanto il locale Carroccio prova a unire l’intero Centro Destra per cercare di vincere le elezioni.



Come segnala la stampa, trattative tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia.



Pare ci saranno tentativi di dialogo con alcuni consiglieri attualmente in minoranza: come segnala ai giornali Alberto Rossetto, vicesindaco di Morgano e segretario della locale sezione leghista, il Carroccio alle prossime conclustazioni zerotine comunque ci sarà.



Alle elezioni potrebbe ripresentarsi anche una lista venetista di ”Veneto Sì”.