Zaia: "Limite a stranieri in classe se ci sono problemi per le attività"

VENEZIA - Sui limiti al numero di alunni stranieri nelle classi, la posizione del presidente del Veneto, Luca Zaia, è chiara: "si può pensare di inserire un limite se ci sono problemi per le attività scolastiche, ma sempre senza alcuna ottica discriminatoria: bisogna che le classi aiutino a far sì che l'integrazione si compia".

"Se una tale richiesta - ha precisato Zaia, a margine della firma con il ministro Bussetti di un protocollo in materia di storia e cultura regionale - arriva dai presidi, credo che siano le persone più qualificate per farlo, trattandosi degli addetti ai lavori, e quindi il perché va chiesto a loro". Il governatore del Veneto ha affermato anche "è vero che alla scuola servono insegnanti, ma abbiamo anche dei bei progetti, come quello che abbiamo presentato oggi. Auguro buon lavoro al ministro Bussetti, che so quanti disastri ha ereditato".

"E ritengo che, se la scuola fosse stata data a noi con la sanità, non vi sarebbero tanti problemi - ha concluso -. Riteniamo, in ogni caso, che i docenti vadano pagati di più, si applichi una meritocrazia estrema e si faccia sì che i docenti tornino a essere punto di riferimento sociale".