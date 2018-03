Wine Experience torna a Villa Emo. Sgarbi tra gli ospiti

VEDELAGO - Un ricco programma quello della nuova edizione di 300% Wine Experience. L’evento targato AIS Veneto coinvolge 100 produttori della Regione per un totale di 300 bottiglie e si terrà domenica 11 marzo 2018 a Villa Emo di Fanzolo di Vedelago. Una giornata di laboratori, cocktail show e degustazioni guidate, come quelle dedicate al vino e al Vermouth.

Alle 12.00 il convegno “Stile Veneto: arte, architettura, vino” con il critico d’arte Vittorio Sgarbi e la giornalista Mediaset Alessandra Viero. Appuntamento alle 15.00 e alle 17.00 con due tasting d’eccellenza. Il primo, condotto da Mauro Carosso di AIS Torino, sarà dedicato alla costruzione aromatica del Vermouth, di cui si potranno assaggiare sei esempi piemontesi.

Il secondo alla tecnica dell’appassimento: l’enologo Daniele Accordini della Cantina di Negrar presenta tre cru “Pruviniano” e tre esempi di Recioto della Valpolicella. Quattro i cocktail show che dalle 11.00 alle 17.00 vedranno protagonisti i miscelati più famosi. Il Gustosofo Michele di Carlo e il barman Fausto Argentesi ne realizzeranno due per ogni lezione: Negroni e Martini, Gin Tonic e Gin Fizz, Daiquiri e Magarita, Mojito e Cuba Libre.

A fare da cornice alle migliori etichette del Veneto, una serie di degustazioni guidate che si concentreranno sulle caratteristiche sensoriali del tè, sulla birra artigianale e sui distillati messicani. Spazio inoltre a sei laboratori sul mondo del caffè, le acque minerali, l’olio di oliva, il prosciutto crudo berico euganeo, i formaggi veneti, il cioccolato con i suoi cru e il sigaro Toscano.

Al mondo della gastronomia saranno riservati tre banchi d’assaggio dedicati al tiramisù, il tipico dolce trevigiano, alla storia del pane e all’analisi delle differenze tra stoccafisso e bacalà. Novità di questa edizione sono i panini gourmet di AIS Veneto preparati con materie prime d’eccellenza, e il risotto con Nano Vialone Veronese, radicchio trevigiano e Monte Veronese. 300% Wine Experience 2018 ruota attorno al binomio vino e architettura e, durante la giornata, sarà possibile visitare villa Emo, Patrimonio UNESCO e uno dei migliori esempi di arte costruttiva palladiana. Alle 11.00, alle 14.00 e alle 16.00 la partenza delle tre visite guidate.

Le 100 aziende presenti al 300% Wine Experience sono state selezionate nel corso dell’anno dai degustatori di AIS Veneto e rappresentano una piccola percentuale degli oltre 500 produttori recensiti e pubblicati nella guida Vinetia. Il biglietto d’ingresso, che comprende degustazioni illimitate al banco d’assaggio con calice in omaggio, è di € 25 per l’intero e di € 20 per il ridotto, riservato a coloro che acquisteranno il biglietto in prevendita sul sito www.aisveneto.it. Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito di AIS Veneto.

INFO IN BREVE | 300% WINE EXPERIENCE

Data: domenica 11 marzo 2018, dalle 10.00 alle 20.00 Luogo: Villa Emo - Via Stazione 5, 31050 Fanzolo di Vedelago (Treviso) Biglietto: € 25 per l’intero e € 20 per il ridotto. Biglietto ridotto riservato a coloro che acquisteranno il biglietto in prevendita sul sito www.aisveneto.it

Info e prenotazioni: www.aisveneto.it