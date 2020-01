WhatsApp in tilt, problemi per gli utenti in tutto il mondo

WhatsApp in tilt, non solo in Italia. Le comunicazioni attraverso la popolare app di messaggistica sono condizionate da problemi tecnici, come segnalano utenti di diversi paesi. In particolare il profilo Twitter @Wabetainfo, sempre informato sulle novità dell'app, evidenzia che è impossibile inviare audio, video, gif, foto e stickers. Il tweet è seguito da repliche di utenti che scrivono dal Brasile, dall'Indonesia, dall'India, dal Pakistan per segnalare problemi. E, prevedibilmente, l'hashtag #whatsappdown schizza al top tra le tendenze.