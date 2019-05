WhatsApp sotto attacco

WhatsApp ha subito un attacco hacker che mirava a un "numero selezionato" di utenti, orchestrato da "un cyberattore avanzato". La piattaforma di proprietà di Facebook conferma in una nota il report pubblicato dal 'Financial Times', ma spiega di aver riparato lunedì il difetto che consentiva agli hacker di installare spyware su smartphone per accedere ai dati contenuti nei device.

WhatsApp - che ha invitato tutti i suoi 1,5 miliardi di utenti ad aggiornare le loro App come ulteriore precauzione - ha poi spiegato alla 'Bbc' che il suo team di sicurezza è stato il primo a identificare il difetto e ha condiviso queste informazioni all'inizio del mese con gruppi per i diritti umani, società attive nella sicurezza e anche con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.